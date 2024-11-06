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«Зенит» разгромил «Ахмат» в матче Кубка России

«Зенит» разгромил «Ахмат» в Кубке России со счетом 3:0

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» разгромил грозненский «Ахмат» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В первом тайме отличился бразильский вингер Клаудиньо на 20-й минуте. Во второй половине встречи отличились колумбиец Матео Кассьерра на 53-й минуте и россиянин Александр Соболев на 87-й минуте.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ответная встреча на поле «Ахмата» состоится 27 ноября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:15 по московскому времени.

На групповом этапе «Зенит» стал первым в своем квартете, набрав 16 очков. «Ахмат» стал вторым, в их активе девять баллов. Они уступили пять очков ЦСКА.

В других матчах 1/4 финала «Локомотив» обыграл «Динамо», «Спартак» проиграл «Ростову», а ЦСКА сыграл вничью с «Рубином».

Ранее был назван российский футболист, которого чаще всего проверяли на допинг.

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