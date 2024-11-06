ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче Кубка России

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена», завершилась со счетом 0:0.

Во втором тайме, на 65-й минуте, арбитр встречи не засчитал гол новичка «Рубина», албанского нападающего Марвина Куни. На 89-й минуте соотечественник Куни Мирлинд Даку не реализовал пенальти.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ответная встреча на поле армейцев состоится 26 ноября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:30 по московскому времени.

На групповом этапе «Рубин» в своем квартете стал вторым, набрав девять очков и семь баллов уступив петербургскому «Зениту». ЦСКА свою группу выиграл, набрав 14 баллов за шесть матчей.

В других матчах 1/4 финала «Локомотив» обыграл «Динамо», а «Спартак» проиграл «Ростову».

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