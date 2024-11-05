«Локомотив» одолел «Динамо» в Кубке России

Московский «Локомотив» переиграл столичное «Динамо» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась со счетом 2:1. «Железнодорожники» открыли счет в поединке, на 26-й минуте отличился Сесар Монтес. Через две минуты Эль-Мехди Маухуб сравнял счет. Победный для «Локомотива» гол оформил Сергей Пиянев на 53-й минуте игры.

Игрок «Локомотива» Алексей Батраков, который 27 ноября получил травму, вышел на поле и отдал две голевые передачи.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Игру рассудил главный арбитр Владимир Москалев.

Ответное противостояние состоится на стадионе «Локомотива» 28 ноября. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На групповом этапе «Динамо» в своем квартете стало вторым, набрав 11 очков и четыре балла уступив московскому «Спартаку». «Локомотив» свою группу выиграл, набрав 17 баллов за шесть матчей.

Ранее Валерий Карпин допустил уход из «Ростова».