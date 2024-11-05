«Спартак» проиграл «Ростову» в Кубке России

Московский «Спартак» проиграл «Ростову» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этом поединке забил Мохаммад Мохеби, который реализовал пенальти на 72-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Игру рассудил главный арбитр Василий Казарцев.

Ответный поединок пройдет в Ростове-на-Дону 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

По итогам группового раунда у красно-белых было 15 очков после шести встреч. У ближайшего преследователя в лице московского «Динамо» — 11 очков. Третье место в группе заняло «Динамо» из Махачкалы (8), а самарские «Крылья Советов» набрали всего два балла.

«Ростов» имел в активе 11 баллов и второе место в группе. У лидера группы B — московского «Локомотива» — 17 очков, а у «Химок», которые шли третьими, всего пять баллов. На четвертой позиции расположился «Оренбург» с тремя очками.

Ранее был назван российский футболист, которого чаще всего проверяли на допинг.