Назван российский футболист, которого чаще всего проверяли на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло нападающего московского ЦСКА Тамерлана Мусаева чаще остальных футболистов. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в 2024 году Мусаев сдал допинг-тесты трижды: в апреле, мае и августе. При этом в 2023 году, когда футболист еще выступал за калининградскую «Балтику», его РУСАДА проверило его всего лишь раз.

Всего с января по сентябрь были проверены 50 футболистов РПЛ, из которых 41 — по одному разу.

Мусаев 19 декабря 2023 года перешел в московский ЦСКА, подписав контракт до конца сезона 2027/28. 2 марта 2024 года нападающий дебютировал за клуб в матче против «Оренбурга», на 81-й минуте оформил гол. Всего в его активе 26 поединков за команду, в которых он забил 11 мячей.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы занимают шестую строчку. В их активе 24 балла после 14 матчей. В следующем туре РПЛ ЦСКА сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 10 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Ранее экс-футболист «Спартака» назвал игрока, который станет лидером ЦСКА.