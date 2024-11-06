Стали известны результаты матчей в Лиге чемпионов

Завершился игровой день четвертого тура группового этапа в Лиге чемпионов. Всего состоялись девять игр.

В первом слоте игр нидерландский ПСВ разгромил испанскую «Жирону» со счетом 4:0, а «Слован» из Словакии крупно проиграл загребскому «Динамо» с результатом 1:4.

Во втором слоте «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, обыграл итальянскую «Болонью» со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Мадридский «Реал» на домашнем стадионе с результатом 1:3 проиграл «Милану», «Газета.Ru» также провела текстовую онлайн-трансляцию.

В Португалии местный «Спортинг» одержал победу над «Манчестер Сити», подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли со счетом 1:4.

В других матчах игрового дня «Ливерпуль» со счетом 4:0 разгромил немецкий «Байер», дортмундская «Боруссия» обыграла «Штурм» из Австрии (1:0), шотландский «Селтик» оказался сильнее немецкого «РБ Лейпциг» (3:1), а французский «Лилль» и итальянский «Ювентус» поделили очки (1:1).

Матчи Лиги чемпионов в четвертом туре также будут сыграны 6 ноября.

Ранее в «Динамо» объяснили поражение «Локомотиву» одним фактором.