В «Динамо» объяснили поражение «Локомотиву» одним фактором

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после первого матча плей-офф Кубка России против «Локомотива» заявил, что его команда провела хороший первый тайм, не сумев показать столь же яркую игру во второй половине. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Первый тайм [этого противостояния] мы проиграли 2:1. Сегодня было желание, но немного не хватало мастерства. Те моменты, где мы могли дотянуть до удара или опасного момента, не были доведены до конца — мы били издали и не из самых удобных ситуаций. Соперник использовал свои сильные стороны — стандарты. Нам не надо было в конце бежать вперед, чтобы отыграться — еще будет вторая игра. Хорошо, что мы не пропустили третий мяч в контратаке», — заявил Личка.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась со счетом 2:1. «Железнодорожники» открыли счет в поединке, на 26-й минуте отличился Сесар Монтес. Через две минуты Эль-Мехди Маухуб сравнял счет. Победный для «Локомотива» гол оформил Сергей Пиянев на 53-й минуте игры.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Игру рассудил главный арбитр Владимир Москалев.

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