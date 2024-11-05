Спорт
Европейская классика: «Реал» Мадрид играет против «Милана». LIVE
LGM / Panoramic via Reuters Connect
В матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» встречается с «Миланом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
Матч не начался
05 ноября 23:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид, Испания
22:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» встречается с «Миланом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.