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Спорт

Европейская классика: «Реал» Мадрид играет против «Милана». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 4-й тур. «Реал» — «Милан». ОНЛАЙН

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LGM / Panoramic via Reuters Connect
В матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» встречается с «Миланом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
Матч не начался
05 ноября 23:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0 : 0
Милан
Милан, Италия
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» встречается с «Миланом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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