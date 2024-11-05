Сборная России лишилась голкипера из-за травмы

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев получил травму колена, из-за которой не сможет помочь сборной России в ноябре. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

«Лунев пропустит ноябрьские матчи сборной России. У Андрея травма колена. Пока не решили, кто будет вместо него. Возможно, после этого тура еще одного вызовем», — заявил Кафанов.

До этого стало известно о том, что на ноябрьский сбор национальной команды не приедет голкипер парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов. Также сбор пропустит вратарь петербургского «Зенита» Евгений Латышонок. Оба были включены в расширенный список тренерского штаба.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее был назван российский футболист, которого чаще всего проверяли на допинг.