Стало известно, приедет ли Сафонов на матчи с Брунеем и Сирией

Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов не приедет в ноябре в сборную России на матчи с Брунеем и Сирией, передает «ВсеПроСпорт».

«Матвея не будет на ноябрьском сборе», — заявил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

За «ПСЖ» Сафонов провел четыре матча, в которых пропустил три мяча. Российский голкипер впервые не пропустил в чемпионате Франции.

Ранее Сафонов впервые не пропустил за «ПСЖ» в матче чемпионата Франции.