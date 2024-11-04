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Вратарь «Зенита» пропустит ноябрьские матчи сборной России

Вратарь «Зенита» Латышонок не сыграет с Брунеем и Сирией из-за травмы

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Алексей Даничев/РИА Новости

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что вратарь «Зенита» Евгений Латышонок пропустит ноябрьские матчи национальной команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Латышонок травмирован, он выбыл предварительно на три недели. Возможно, МРТ, которую сделают сегодня, что‑то поменяет. Скорее всего, он не примет участия в сборе», — заявил Кафанов.

26-летний вратарь получил травму в матче 14‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». На 33‑й минуте Латышонок неудачно выбил мяч от своих ворот и не смог продолжить встречу.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее узбекский футболист заявил, что Россия не нужна Азиатской конфедерации.

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