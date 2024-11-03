Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о переносе квалификации Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Квалификацию Гран-при Бразилии «Формулы-1» перенесли на воскресенье из-за дождя

close
Антон Ваганов/Reuters

Квалификация Гран-при Бразилии была отложена из-за дождя. Об этом сообщается на странице «Формулы-1» в соцсети Х.

Отмечается, что первоначально квалификационные заезды 21-го этапа, который проходит в Сан-Паулу, должны были начаться в 21:00 по московскому времени, однако они неоднократно переносились из-за проливного дождя.

Впоследствии организаторы приняли решение окончательно отложить проведение квалификации. Планируется, что провести ее можно будет утром в воскресенье, 3 ноября. Гонка должна состояться позднее в тот же день, начало в 22:00 по московскому времени.

До этого стало известно, что испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс одержал победу в гонке 20-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Мексики. Мероприятие состоялось в Мехико на автодроме имени братьев Родригес.

В сентябре сообщалось, что Сайнс попал в аварию в квалификации этапа «Формулы-1», который проходил на городской трассе «Марина-Бей» в Сингапуре.

Инцидент произошел в третьем сегменте квалификации. Сайнс потерял контроль над машиной на одном из последних поворотов и врезался в барьер. Квалификация была остановлена красными флагами.

Ранее Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами