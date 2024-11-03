Стало известно о переносе квалификации Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Квалификация Гран-при Бразилии была отложена из-за дождя. Об этом сообщается на странице «Формулы-1» в соцсети Х.

Отмечается, что первоначально квалификационные заезды 21-го этапа, который проходит в Сан-Паулу, должны были начаться в 21:00 по московскому времени, однако они неоднократно переносились из-за проливного дождя.

Впоследствии организаторы приняли решение окончательно отложить проведение квалификации. Планируется, что провести ее можно будет утром в воскресенье, 3 ноября. Гонка должна состояться позднее в тот же день, начало в 22:00 по московскому времени.

До этого стало известно, что испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс одержал победу в гонке 20-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Мексики. Мероприятие состоялось в Мехико на автодроме имени братьев Родригес.

В сентябре сообщалось, что Сайнс попал в аварию в квалификации этапа «Формулы-1», который проходил на городской трассе «Марина-Бей» в Сингапуре.

Инцидент произошел в третьем сегменте квалификации. Сайнс потерял контроль над машиной на одном из последних поворотов и врезался в барьер. Квалификация была остановлена красными флагами.

Ранее Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана.