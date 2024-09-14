Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Пилот итальянской скудерии «Феррари» Шарль Леклер стал победителем квалификации на этапе «Формулы-1», которая состоялась на городской трассе в Азербайджане.

Гонщик, имеющий гражданство королевства Монако, показал результат 1:41.365. Вторым стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри (+0.321), третьим — партнер Леклера по команде Карлос Сайнс (+0.440).

Второй пилот «Макларена» Ландо Норрис допустил ошибку в первом сегменте квалификации, не смог выйти во второй и остался на 17-й позиции (+2.244).

Ранее Леклер также выиграл вторую практику на этом этапе.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. В квалификации гран-при Азербайджана он стал шестым (+0.658). Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Гонка на этапе Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане пройдет 15 сентября и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на Гран-при Монако произошла серьезная авария, три машины разбились.