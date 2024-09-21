Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сайнс попал в аварию в квалификации Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Сайнс попал в аварию в квалификации Гран-при Сингапура

close
HOCH ZWEI/Global Look Press

Пилот итальянской скудерии «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию в квалификации этапа «Формулы-1», который состоялся на городской трассе «Марина-Бей» в Сингапуре.

Это случилось в третьем сегменте квалификации. Сайнс потерял контроль над машиной на одном из последних поворотов и врезался в барьер. Квалификация была остановлена красными флагами.

Другой гонщик «Феррари» Шарль Леклер также будет стартовать с пятого ряда. Его результат был обнулен из-за нарушения границ трассы.

Поул-позишн на Гран-при Сингапура завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, показав результат 1:29.525. Вторым будет стартовать Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (+0,203). Третье место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,316).

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Гонка на Гран-при Сингапура состоится 22 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени.

Ранее Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами