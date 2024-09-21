Сайнс попал в аварию в квалификации Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Пилот итальянской скудерии «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию в квалификации этапа «Формулы-1», который состоялся на городской трассе «Марина-Бей» в Сингапуре.

Это случилось в третьем сегменте квалификации. Сайнс потерял контроль над машиной на одном из последних поворотов и врезался в барьер. Квалификация была остановлена красными флагами.

Другой гонщик «Феррари» Шарль Леклер также будет стартовать с пятого ряда. Его результат был обнулен из-за нарушения границ трассы.

Поул-позишн на Гран-при Сингапура завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, показав результат 1:29.525. Вторым будет стартовать Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (+0,203). Третье место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+0,316).

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Гонка на Гран-при Сингапура состоится 22 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени.

Ранее Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана.