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Пилот «Феррари» выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Сайнс выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1»

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Nick Didlick/AP

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс одержал победу в гонке 20-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Мексики, который прошел в Мехико на автодроме имени братьев Родригес. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Сайнс выиграл четвертый Гран-при в своей карьере и второй в текущем сезоне. Второй место занял пилот «Макларена» Ландо Норрис, третье — Шарль Леклер из «Феррари», показавший лучший круг.

Следующий этап чемпионата «Формулы-1» пройдет с 1 по 3 ноября в Бразилии.

В сентябре Сайнс попал в аварию в квалификации этапа «Формулы-1», который состоялся на городской трассе «Марина-Бей» в Сингапуре.

Инцидент произошел в третьем сегменте квалификации. Сайнс потерял контроль над машиной на одном из последних поворотов и врезался в барьер. Квалификация была остановлена красными флагами.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Ранее Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана.

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