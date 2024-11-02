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Арзамасова и Аверины посетили первый показ шоу Авербуха «Кармен»

Состоялся первый показ шоу Авербуха «Кармен» с Медведевой в главной роли

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Продюсерская компания «Илья Авербух»

Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и хореограф Илья Авербух 1 ноября представил первый показ ледового мюзикла «Кармен», главную роль в котором исполнила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Также в постановке были задействованы чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, призер Олимпиады Александр Энберт, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпион Игр Алексей Ягудин, чемпион Европы Марк Кондратюк.

«У нас блистала Татьяна Навка, потом Маргарита Дробязко, и Женя Медведева видела этот спектакль раньше, когда еще сама выступала в спорте, и еще тогда она мне сказала, что очень-очень хочет сыграть Кармен, и теперь вот мы смотрим спектакль уже с ней в главной роли», — отметил сам Авербух.

Гостями премьеры стали T-Killah, Ксения Алферова, Наталья Подольская, Ангелина Стречина, Дина и Арина Аверины, Ярослав Сумишевский, Алла Духова, Гедеминас Таранда. Также на шоу пришла супруга Авербуха — актриса Елизавета Арзамасова вместе с трехлетним сыном Левой.

Шоу будет идти на «ЦСКА Арене» до 4 ноября.

Ранее чемпион России заявил о сложном восстановлении после тяжелой болезни.

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