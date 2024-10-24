«Нереально»: Глушаков о жизни на 30 тысяч в месяц

Бывший игрок сборной России, полузащитник Денис Глушаков признался, что не смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Понятно, что футболист, может быть, хочет показаться скромнее, когда у него берут интервью. Но жить на 30 тысяч — это нереально, я по себе знаю. У меня трое детей, жена, машины, налоги — выходит очень большая сумма», — отметил он.

3 октября 37-летний футболист присоединился к команде «Ска-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

До этого о невозможности прожить на 30 тысяч рублей в месяц заявил еще один бывший игрок сборной России Юрий Жирков.

«30 тысяч? У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Он на электрокаре, что ли, ездит? Все дорожает, еда тоже. Я трачу намного больше. Думаю, что около миллиона рублей», — сказал он.

Ранее Глушаков запретил дочери становиться квадробером.