Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Нереально»: Глушаков о жизни на 30 тысяч в месяц

Экс-игрок сборной России Глушаков: нереально прожить на 30 тысяч в месяц

close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший игрок сборной России, полузащитник Денис Глушаков признался, что не смог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Понятно, что футболист, может быть, хочет показаться скромнее, когда у него берут интервью. Но жить на 30 тысяч — это нереально, я по себе знаю. У меня трое детей, жена, машины, налоги — выходит очень большая сумма», — отметил он.

3 октября 37-летний футболист присоединился к команде «Ска-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

До этого о невозможности прожить на 30 тысяч рублей в месяц заявил еще один бывший игрок сборной России Юрий Жирков.

«30 тысяч? У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Он на электрокаре, что ли, ездит? Все дорожает, еда тоже. Я трачу намного больше. Думаю, что около миллиона рублей», — сказал он.

Ранее Глушаков запретил дочери становиться квадробером.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами