«Вы че, издеваетесь?» Экс-игрок «Спартака» высказался о бразильцах в сборной России

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко признался, что он против приглашения в сборную России бразильских футболистов. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале Станислава Роженькова.

«Когда Ари вызвали в сборную, тогда меня вообще накрыло! Вы че, издеваетесь?! У нас 150 миллионов в стране! Вратарь Гильерме — бразилец, ему тоже дали паспорт, тоже вызвали в сборную. Ну, вы че?! Да лучше проигрывать, но своими футболистами», — высказался Павлюченко.

21 октября президент России Владимир Путин дал гражданство бразильскому капитану «Зенита» Дугласу Сантосу.

28 октября сообщалось, что он может быть вызван в сборную России.

Сантос выступает за санкт-петербургский «Зенит» с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Ранее игрок ЦСКА пошутил про Вьетнам и российский паспорт Сантоса.