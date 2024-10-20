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«Видимо, мне пора»: игрок ЦСКА о возможном получении игроком «Зенита» паспорта России

Игрок ЦСКА Круговой пошутил над возможным получением Сантосом паспорта России

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Александр Вильф/РИА Новости

Крайний защитник сборной России и ЦСКА Данил Круговой иронично отреагировал в своем Telegram-канале на новость о том, что футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос может получить российский паспорт.

«Всем спасибо, здорово попылили во Вьетнаме, но мне, видимо, пора», — сказал Круговой.

19 октября стало известно, что процесс получения Сантосом российского гражданства идет уже несколько месяцев. Российский футбольный союз (РФС) подготовил положительную характеристику на игрока.

В текущем розыгрыше чемпионата России «Зенит» идет на втором месте после 12 туров, набрав 29 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар» — у них 30 очков.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Ранее сообщалось о том, что Дуглас Сантос не сможет играть за сборную России после получения паспорта РФ.

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