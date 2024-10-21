Путин дал гражданство бразильскому капитану «Зенита»

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал российское гражданство бразильскому капитану «Зенита» Дугласу Сантосу. Информация об этом опубликована в соответствующем указе на интернет-портал правовой информации России.

О том, что игрок находится в стадии получения российского гражданства, стало известно 19 октября.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В «Зените» есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из «Зенита» он перешел в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

«Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей чемпионата России, вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги после победы над «Акроном» (5:0). В активе команды 29 баллов. Следом с 27 очками идут «Краснодар» и «Локомотив», но они свои встречи 12-го тура еще не провели. В следующем туре РПЛ «Зенит» дома примет столичный «Локомотив». Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Дуглас Сантос сможет сыграть за сборную России после смены гражданства.