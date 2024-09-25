«Манчестер Сити» подтвердил серьезность травмы основного игрока команды

Английский «Манчестер Сити» рассказал на своем официальном сайте о том, что футболист команды Родри получил травму связок правого колена.

«Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что Родри получил травму связок правого колена. Полузащитник отправился в Испанию на консультацию к специалисту», — говорится в сообщении.

За «Манчестер Сити» Родри выступает с 2019 года. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.

В 2024 году Родри вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы. Финальная встреча между сборными Испании и Англии завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Игра прошла на олимпийском стадионе в Берлине.

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