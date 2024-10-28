17-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал лучшим молодым футболистом года по версии France Football.

В голосовании он опередил полузащитника «Реала» Арда Гюлера, хавбека «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, вингера «Манчестер Сити» Савиньо и защитника «Барселоны» Пау Кубарси.

В минувшем году Ямаль в составе сборной Испании выиграл Чемпионат Европы — 2024. Его команда обыграла Англию в финальной встрече со счетом 2:1. В составе Испании отличились Нико Уильямс на 47-й и Микель Оярсабаль на 86-й минутах, у англичан гол забил Коул Палмер на 73-й.

Ямаль в той встрече отдал результативную передачу на первый гол, а по итогам всего турнира был признан лучшим молодым игроком. Его партнер по команде Родри, который является главным фаворитом на «Золотой мяч», стал самым ценным игроком Евро.

В сезоне-2024/25 Ямаль провел 14 матчей во всех турнирах за «Барселону», в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча».