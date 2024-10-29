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На костылях за наградой: Родри получил «Золотой мяч»

«Золотой мяч» выиграл испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании он обошел футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе, а также своего одноклубника Эрлинга Холанда.

На церемонии Родри появился на костылях. Месяц назад он повредил крестообразные связки колена в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

В прошлом сезоне Родри выиграл четыре трофея — АПЛ, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА и Евро-2024. Испанец принял участие в 63 матчах за «Манчестер Сити», ему удалось забить 12 голов и отдать 14 результативных передач.

Это первый «Золотой мяч» в карьере Родри. Он стал третьим игроком с 2008 года, кому удалось прервать серию Криштиану Роналду и Лионеля Месси в получении этой награды. В 2018-м «Золотой мяч» достался хорвату Луке Модричу, а в 2022-м — французу Кариму Бензема. Роналду и Месси не попали в список номинантов в этом году.

Другие номинации:

Айтана Бонмати («Барселона») – лучшая футболистка второй год подряд;

Карло Анчелотти («Реал») — лучший тренер;

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») получил трофей Льва Яшина как лучший вратарь второй год подряд;

Джамаль Ямаль («Барселона») — лучший молодой игрок;

«Реал» — лучший клуб мира.

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