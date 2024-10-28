Стал известен лучший клуб года

Мадридский «Реал» признан лучшим клубом в сезоне-2023/2024 по версии France Football.

В этой номинации также принимали участие английский «Манчестер Сити», немецкий «Байер», испанская «Жирона» и дортмундская «Боруссия».

После объявления результата ведущие перешли к следующей номинации. Никто из «Реала» так и не появился в зале.

Ранее сообщалось, что сливочные не будут присутствовать на церемонии вручения наград. В королевском клубе заявили, что для них больше не существует такой награды, как «Золотой мяч».

28 октября стало известно, что обладателем «Золотого мяча» станет испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри. В «Реале» уверены, что если не Винисиус, то заслуживал выиграть награду защитник клуба Дани Карвахаль.

26 октября «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:4 в матче чемпионата Испании. В одном из эпизодов Винисиус сказал хавбеку каталонской команды Гави, что «да, 0:4, но в понедельник я поеду за «Золотым мячом».

Церемония вручения премии проходит в Париже.

В прошлом сезоне «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.

Ранее Ламин Ямаль стал лучшим молодым футболистом года.