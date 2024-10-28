Назван главный претендент на «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не выиграет «Золотой мяч». Вместо него обладателем награды станет полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает RMC Sport.

Источник утверждает, что инсайды о победе бразильца оказались ложными и в голосовании победил именно Родри.

Также сообщается, что в «Реале» пребывают в шоке от итогов. Никто из клуба не собирается присутствовать на церемонии вручения награды.

26 октября «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:4 в матче чемпионата Испании. В одном из эпизодов Винисиус сказал хавбеку каталонской команды Гави, что «да, 0:4, но в понедельник я поеду за «Золотым мячом».

Церемония вручения премии состоится 28 октября в Париже.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

В 2023 году награду забрал аргентинский футболист Лионель Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Для игрока эта награда стала восьмой в карьере. Форвард имеет самое большое количество подобных наград, на втором месте португалец Криштиану Роналду.

Ранее «Манчестер Юнайтед» назвал имя нового тренера команды.