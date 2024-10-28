«Реал» не будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча»

Представители мадридского «Реала» отменили рейс в Париж, где состоится церемония вручения «Золотого мяча», за час до планируемого вылета. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее в королевском клубе заявили, что для них больше не существует такой награды, как «Золотой мяч».

28 октября стало известно, что обладателем награды станет испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри. В «Реале» уверены, что если не Винисиус, то заслуживал выиграть награду защитник клуба Дани Карвахаль.

26 октября «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:4 в матче чемпионата Испании. В одном из эпизодов Винисиус сказал хавбеку каталонской команды Гави, что «да, 0:4, но в понедельник я поеду за «Золотым мячом».

Церемония вручения премии состоится 28 октября в Париже. Начало запланировано на 21:00 по московскому времени.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

В 2023 году награду забрал аргентинский футболист Лионель Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Для игрока эта награда стала восьмой в карьере. Форвард имеет самое большое количество подобных наград, на втором месте португалец Криштиану Роналду.

Ранее тренер «Динамо» поделился мнением о том, кто выиграет «Золотой мяч».