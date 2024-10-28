В «Реале» отреагировали на слухи о результатах «Золотого мяча»

В мадридском «Реале» заявили, что для них больше не существует такой награды, как «Золотой мяч». Об этом сообщает Marca.

Источник утверждает, что в стане королевского клуба считают, что если не Винисиус Жуниор, то заслуживал выиграть награду Дани Карвахаль, но не полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Ранее сообщалось о том, что вместо Винисиуса обладателем награды станет полузащитник Родри.

В «Реале» шокированы итогами голосования и никто из клуба не собирается присутствовать на церемонии вручения награды.

26 октября «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:4 в матче чемпионата Испании. В одном из эпизодов Винисиус сказал хавбеку каталонской команды Гави, что «да, 0:4, но в понедельник я поеду за «Золотым мячом».

Церемония вручения премии состоится 28 октября в Париже.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.

В 2023 году награду забрал аргентинский футболист Лионель Месси, который в декабре 2022 года вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Для игрока эта награда стала восьмой в карьере. Форвард имеет самое большое количество подобных наград, на втором месте португалец Криштиану Роналду.

Ранее бывшему тренеру «МЮ» Алексу Фергюсону запретили появляться в раздевалке клуба.