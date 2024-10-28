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Тренер «Динамо» поделился мнением о том, кто выиграет «Золотой мяч»

Тренер «Динамо» Личка: Винисиус выиграет «Золотой мяч»

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что футболист «Реала» Винисиус выиграет «Золотой мяч», передает «Чемпионат».

«Сейчас есть Винисиус. Мне очень нравится Родри, но не думаю, что он выиграет. Потому что там считают голы и передачи, победа в Лиге чемпионов важна. Думаю, Винисиус победит», — сказал Личка.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября.

В текущем сезоне чемпионата Испании Винисиус забил пять мячей в десяти матчах. В Лиге чемпионов бразилец забил три мяча в трех матчах. В прошлом сезоне Винисиус стал победителем Лиги чемпионов.

10 июня трое болельщиков испанского футбольного клуба «Валенсия» были приговорены к восьми месяцам тюремного заключения за оскорбления расистского характера в отношении Винисиуса Жуниора.

Инцидент произошел 21 мая 2023 года во время матча, который «Валенсия» выиграла у «Реала» со счетом 1:0. Оскорбления в адрес Винисиуса звучали и перед началом встречи, и по ходу игры. «Валенсия» пообещала найти и наказать виновных.

Ранее бывший футболист сборной России рассказал, кто должен получить «Золотой мяч».

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