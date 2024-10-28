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«Не произноси мое имя своим чертовым ртом»: бывший чемпион UFC ответил российскому бойцу

Бывший чемпион UFC Адесанья отреагировал на вызов российского бойца Магомедова

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USA TODAY Sports/Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Исраэль Адесанья отреагировал на вызов со стороны российского бойца Шарабутдина Магомедова по прозвищу Шара Буллет. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Не произноси мое имя своим чертовым ртом! Какого черта я ему сделал? Зачем он меня посылает?» — заявил Адесанья.

26 октября Магомедов одолел армянина Армена Петросяна на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

Поединок завершился во втором раунде, когда Шара Буллет отправил своего соперника в нокаут эффектным ударом.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию турнира.

В своей карьере 30-летний Магомедов провел 19 боев и во всех одержал победу. Три из этих поединков он провел в UFC. В активе 35-летнего Адесаньи 24 победы в 28 проведенных боях.

Ранее Магомедов поблагодарил добрых русских мужиков за защиту.

Ранее россиянина дисквалифицировали за нокаут соперника ногой в боксерском бою.

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