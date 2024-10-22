Россиянина дисквалифицировали за нокаут соперника ногой в боксерском бою

Россиянин Идрис Абдурашидов, который ранее выступал в смешанных единоборствах (ММА), был дисквалифицирован в своем дебютном боксерском бою. Об этом сообщает Daily Mail.

В одном из боксерских клубов Таиланда 21-летний Абдурашидов встречался с Багером Фараджи из Ирана. В четвертом раунде россиянин нанес удар ногой в челюсть сопернику, который оказался в нокауте. Победителем поединка был объявлен иранец, а Абдурашидов получил дисквалификацию.

Организаторы и болельщики были возмущены поведением россиянина, которому грозит пожизненная дисквалификация. Она может распространиться не только на бокс, но и на смешанные единоборства.

В четырех боях по правилам ММА Абдурашидов победил все четыре раза.

До этого стал известен следующий возможный соперник боксера Артура Бетербиева.

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