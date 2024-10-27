«Нормальное восстановительное мероприятие»: Погребняк о пиве после матча

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк заявил, что после матчей в своей карьере позволял себе выпить пива, и поддержал российского полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова, который заявил о своей любви к пиву. Его слова приводит «Советский спорт».

«100% мог себе такое позволить. В Германии у нас в автобусе стоял блок пива. Почему нет? Это нормальное восстановительное мероприятие. Но если только по две баночки, не больше! Ничего сверхъестественного он не сказал», — заявил Погребняк.

Глушенков признался, что позволяет себе употреблять алкогольные напитки, и заявил о любви к пиву.

«Да, конечно, пивка. После игры — это вообще классика. Два [пива] — это норма. Немного пьют колу… Но смысл пить колу, если можно выпить пива?» — заявил он.

В минуты написания новости «Зенит» играет против московского «Локомотива» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, который проходит в Санкт-Петербурге. Счет пока не открыт.

Ранее в «Зените» поддержали любовь Глушенкова к пиву.