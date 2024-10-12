Игрок «Зенита» Глушенков назвал пиво нормой для футболистов

Атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в интервью «СБГ.Шоу» на YouTube признался, что позволяет себе употреблять алкогольные напитки, и заявил о любви к пиву.

«Да, конечно, пивка. После игры — это вообще классика. Два [пива — это норма]. Немного пьют колу… Но смысл пить колу, если можно выпить пива?» — заявил он.

Глушенков получил травму в матче пятого тура группового этапа Кубка России с тольяттинским «Акроном» (5:1). Он травмировался на 73-й минуте и покинул поле. Примечательно, что из-за этого восемь минут «Зенит» играл в меньшинстве, замен у сине-бело-голубых не осталось. В составе «Акрона» красную карточку на 81-й минуте получил защитник Вячеслав Бардыбахин, и тогда составы уравнялись.

Глушенков, который перешел в состав «Зенита» из московского «Локомотива» летом 2024 года, уже пропустил часть игр команды из-за травмы руки, которую получил в матче пятого тура чемпионата России с подмосковными «Химками». Всего за «Зенит» он успел забить девять голов.

Ранее Глушенков рассказал о переходе в «Барселону».