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Спорт

Матч тура: «Зенит» принимает «Локомотив». LIVE

Футбол. РПЛ. 13-й тур. «Зенит» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Александр Гальперин/РИА Новости
В центральном матче 13-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» примет на своем поле московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 13-й тур
Матч не начался
27 октября 19:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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19:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 13-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» примет на своем поле московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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