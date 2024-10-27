В центральном матче 13-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» примет на своем поле московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 13-й тур
Матч не начался
27 октября 19:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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19:10
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 13-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» примет на своем поле московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.