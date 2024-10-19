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«Ничего страшного»: в «Зените» поддержали любовь Глушенкова к пиву

Игрок «Зенита» Мостовой заявил, что пить пиво после тяжелого матча полезно

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Vyacheslav Yevdokimov/Wikimedia

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поддержал своего одноклубника Максима Глушенкова, который признался, что любит пить пиво. Его слова приводит Sport24.

«Конечно, кого обманывать. Ничего страшного в этом нет. Одна-две баночки пива, без перебора, после тяжелой игры даже полезно. Главное — не перебарщивать», — сказал Мостовой.

Глушенков признался, что позволяет себе употреблять алкогольные напитки, и заявил о любви к пиву.

«Да, конечно, пивка. После игры — это вообще классика. Два [пива] — это норма. Немного пьют колу… Но смысл пить колу, если можно выпить пива?» — заявил он.

«Зенит», который выиграл шесть последних розыгрышей чемпионата России, вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 29 баллов. Следом с 27 очками идут «Краснодар» и «Локомотив», но они свои встречи 12-го тура еще не провели. В следующем туре РПЛ «Зенит» дома примет столичный «Локомотив». Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» повторил рекорд чемпионата России.

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