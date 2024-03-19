Умер тренер клуба КХЛ, который встречался с теннисисткой Соболенко

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» в своем Telegram-канале подтвердил смерть помощника главного тренера Константина Кольцова, о которой ранее начали сообщать СМИ.

«Он был сильным и жизнерадостным человеком, его любили и уважали игроки, коллеги, болельщики. Константин Евгеньевич навсегда вписал себя в историю нашего клуба. Кольцов выигрывал чемпионат России и кубок Гагарина в составе «Салавата Юлаева», проделал огромную работу в тренерском штабе команды», — указано в сообщении пресс-службы уфимской команды.

Изначально издание Belarushockey сообщило, что Кольцов погиб в США, где находился вместе со своей возлюбленной — белорусской теннисисткой Ариной Соболенко. Она должна выступить на турнире серии WTA-1000 в Майами.

Кольцов вошел в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в 2022 году. До этого он работал в «Спартаке», а также был главным тренером «Динамо-Молодечно» из белорусской Экстралиги.

В своей игровой карьере он выступал в России и Белоруссии, а также играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), В 1999 году «Питтсбург Пингвинз» выбрал его в первом раунде драфта НХЛ под 18-м номером. Всего в НХЛ провел 144 игры, в которых набрал 38 (12+26) очков

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