В США заявили, что Россия не должна получить медали Олимпиады из-за Валиевой

Американская журналистка USA Today Кристин Бреннан на своей странице в социальной сети X заявила, что после дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил, бронзовую медаль командного турнира зимних Олимпийских игр — 2022 должна была получить сборная Канады, а не российские фигуристы.

Изначально медали «командника» были распределены следующим образом: Россия завоевала золото, США — серебро, Япония — бронзу, а Канада стала четвертой. После того, как Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года, Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира, присудив России бронзу из-за аннулирования результатов спортсменки.

Бреннан выразила мнение, что бронза после пересчета баллов должна была достаться Канаде, поскольку дисквалификация Валиевой означает, что ее соперницы должны получить дополнительные два балла за короткую и произвольную программы в женском одиночном катании.

Если бы такое произошло, то сборная США выиграла бы турнир, имея 67 баллов, у Японии было бы 65 очков. Канада бы оказалась третьей — 55 очков, у России, которая носила название сборной Олимпийского комитета России (ОКР), было бы на балл меньше.

Ранее Ирина Роднина рассказала, кто несет ответственность за ситуацию с Валиевой.