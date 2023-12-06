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Названа причина нестабильности «Спартака»

Гладилин: без стабильного состава не стоит ожидать налаживания игры в «Спартаке»

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Владимир Федоренко/РИА \«Новости\»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин не стал винить Гильермо Абаскаля в нестабильности красно-белых. Его слова передает Legalbet.

«На данный момент «Спартаку» не хватает поставленной игры и постоянства в выборе стартового состава. Но всех собак на тренера я бы спускать не стал, он молодой, ищет варианты. Но делает это очень долго. Видно, что у него не хватает опыта и знаний для того, чтобы поставить игру команде. Вопрос в том, когда это произойдет и произойдет ли вообще.

Но, как я уже сказал, без стабильного стартового состава не стоит ожидать налаживания игры», — сказал Гладилин.

«Спартак» после 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 27 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. В прошлом туре красно-белые уступили в Грозном «Ахмату» со счетом 1:2. В составе москвичей отличился Антон Зиньковский. В последнем матче перед зимней паузой «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов».

В Кубке России красно-белые в первом четвертьфинальном матче уступили «Оренбургу» 0:1.

Ранее экс-игрок «Зенита» признался, что ему не нравится Джикия из «Спартака».

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