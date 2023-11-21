Сборная Украины не смогла напрямую выйти на Евро-2024

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Италией в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в немецком Леверкузене и завершилась со счетом 0:0.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Испания). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После этой ничьей сборная Италии осталась на второй позиции турнирной таблицы группы C, набрав 14 очков в восьми проведенных матчах. Подопечные Лучано Спаллетти смогли квалифицироваться на Евро-2024.

Национальная команда Украины расположилась на третьей строчке после аналогичного количества встреч, набрав также 14 баллов. Итальянцы обошли украинцев за счет преимущества в личных встречах. Подопечные Сергея Реброва сохранили шансы завоевать путевку на турнир через плей-офф Лиги наций.

Ранее сборная России разгромила Кубу с рекордным счетом для этих команд.