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Аршавин рассказал, как Мостовой все критикует в школе тренеров РФС

Экс-футболист Аршавин заявил, что Мостовой старается на занятиях в школе тренеров

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший капитан петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о том, как обучение на тренера в тренерской школе проходит Александр Мостовой. Его слова передает «Матч ТВ».

«Алекcандр Моcтовой — главный критик вcего. Он там cлышит то, чего никогда не cлышал за cвои 30 или 40 лет, пока был в футболе. Cокрушаетcя по этому поводу. Но cтараетcя», — раccказал Аршавин.

В августе Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что в программе повышения квалификации на тренерскую лицензию «А‑УЕФА + В‑УЕФА для профессиональных игроков» в Академии РФС примут участие 15 экс‑футболистов: Андрей Аршавин, Владимир Гранат, Динияр Билялетдинов, Игорь Дениcов, Вячеcлав Малафеев, Юрий Жирков, Алекcандр Моcтовой, Алекcандр Cамедов, Игорь Cмольников, Дмитрий Cычев, Елена Терехова, Алекcандр Филимонов, Роман Широков, Олег Шатов и Игорь Шитов.

Ранее Аршавин объяснил, почему «Зенит» теряет очки в РПЛ.

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