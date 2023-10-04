В МИДе объяснили решение IPC по допуску российских паралимпийцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о решении Международного паралимпийского комитета (IPC) разрешить российским спортсменам выступление на Паралимпиаде в качестве нейтральных спортсменов. Ее слова передает РИА Новости.

«Это, безусловно, политически мотивированное решение, которое в очередной раз доказывает, что Международный паралимпийский комитет давно трансформировался в площадку для сведения счетов, устранения сильных конкурентов и в основе своей идеологии имеет ту же самую сегрегацию людей по национальному признаку», — сказала Захарова.

IPC лишил Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации в августе 2016 года перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. ПКР был условно восстановлен в правах в марте 2019-го.

Российские паралимпийцы не смогли принять участие в Паралимпиаде, которая проходила в этом году в Пекине. Для российских олимпийцев Игры в Пекине стали последним крупным международным турниром.

Ранее в Паралимпийском комитете России рассказали о поддержке стран на Генассамблее IPC.