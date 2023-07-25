Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр спорта Татарстана назвал виновных в задержаниях на Суперкубке России по футболу

Министр спорта Татарстана Леонов назвал фанатов виновными в задержаниях на Суперкубке России по футболу

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что фанаты виноваты в задержаниях на Суперкубке России по футболу между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», который прошел 15 июля в Казани, передает РИА Новости.

«Что касается задержания почти 200 человек, этот вопрос не к Казани, не к кому-то. Это вопрос поведения болельщиков. Если ты плохо себя ведешь, то не попадешь на футбол», — сказал Леонов.

Встреча завершилась победой «Зенита». Основное время завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти закончилась со счетом 5:4. Решающий удар реализовал Роберт Ренан.

«Зенит» стал восьмикратным обладателем Суперкубка. Клуб с берегов Невы выиграл трофей в четвертый раз подряд.

«Зенит» — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Команда под руководством Сергея Семака завоевала пятый титул подряд, оформив чемпионство досрочно в 26-м туре национального первенства. Всего за 30 туров «Зенит» набрал 70 очков.

ЦСКА выиграл Кубок России, одолев в суперфинале в серии пенальти «Краснодар».

Ранее фаната ЦСКА задержали на матче против «Зенита» за демонстрацию нацистской символики.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях