Министр спорта Татарстана назвал виновных в задержаниях на Суперкубке России по футболу

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что фанаты виноваты в задержаниях на Суперкубке России по футболу между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», который прошел 15 июля в Казани, передает РИА Новости.

«Что касается задержания почти 200 человек, этот вопрос не к Казани, не к кому-то. Это вопрос поведения болельщиков. Если ты плохо себя ведешь, то не попадешь на футбол», — сказал Леонов.

Встреча завершилась победой «Зенита». Основное время завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти закончилась со счетом 5:4. Решающий удар реализовал Роберт Ренан.

«Зенит» стал восьмикратным обладателем Суперкубка. Клуб с берегов Невы выиграл трофей в четвертый раз подряд.

«Зенит» — победитель Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23. Команда под руководством Сергея Семака завоевала пятый титул подряд, оформив чемпионство досрочно в 26-м туре национального первенства. Всего за 30 туров «Зенит» набрал 70 очков.

ЦСКА выиграл Кубок России, одолев в суперфинале в серии пенальти «Краснодар».

Ранее фаната ЦСКА задержали на матче против «Зенита» за демонстрацию нацистской символики.