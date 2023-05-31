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Белоголовцев об удалении Соболева: распущенность и вседозволенность юных миллионеров

Актер Белоголовцев раскритиковал форварда «Спартака» Соболева за удаление в матче с ЦСКА

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Телеканал «Матч ТВ»

Актер и болельщик московского «Спартака» Сергей Белоголовцев высказался о нападающем красно-белых Александре Соболеве.

В матче с ЦСКА в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболева удалили за показанный неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Конечно, Cоболев cейчаc подвел команду, поcтупил отвратительно. Ему нет никакого оправдания. Не знаю, как он дальше будет в «Cпартаке». Он должен извинитьcя перед вcеми громоглаcно. Четыре матча диcквалификации — еще мало.

Матч с ЦСКА смотрела огромная аудитория, мы привыкли, что игроки матерятся, но судьям надо жестко и на это реагировать. Это распущенность и вседозволенность этих юных миллионеров», — приводит слова Белоголовцева «РБ Спорт».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на заседании 24 мая наказал Соболева четырехматчевой дисквалификацией.

Ранее экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин опроверг наличие у клуба «соболезависимости».

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