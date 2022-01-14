Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Блиновская оценила свое скандальное интервью с Собчак 12:31
Рената Литвинова выложила видео со скандальной вечеринки по случаю дня рождения 12:22
Хакеры обрушили украинские государственные сайты 12:21
Заболевшая коронавирусом Алла Сурикова рассказала о своем состоянии 12:19
Начальник радиотехнических войск ВКС России арестован по делу о взятке 12:18
Бондарчук пожаловался на отсутствие ролей в кино 12:15
Григорий Лепс после развода разделся перед камерой 12:13
Лавров заявил, что Запад «зарвался» 12:11
Сотрудник ГИБДД поскользнулся и случайно застрелил убегающего водителя 12:11
Критикуемый из-за «русофобии» министр Казахстана рассказал об отношении... 12:09
Бесплатная ставка 1000 р.

Американский журналист считает, что Щербакова может пропустить Олимпиаду

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Денис Гладков/«Газета.Ru»

Американский журналист Дэвид Лиз в своем Twitter рассказал, что плохое выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы может лишить ее поездки на Олимпийские игры.

«Если Щербакова плохо откатает произвольную программу, думаю, федерация не отправит ее на Олимпиаду. Однако, наверное, нам скажут, что у нее коронавирус, чтобы Этери Тутберидзе не выглядела плохо в глазах общественности», — написал Лиз.

После короткой программы на чемпионате Европы в Таллине Щербакова занимает четвертое место. Лидирует россиянка Камила Валиева. Она побила свой же мировой рекорд, получив от судей 90,45 балла. Второй стала бельгийка Луна Хендрикс, получившая за свой прокат от судей 76,25 балла — это ее личный рекорд. Еще одна россиянка Александра Трусова расположилась на третьей позиции (75,13 балла).

Произвольная программа стартует 15 января в 19.30 по московскому времени.

Ранее Илья Авербух ответил на вопрос, стоит ли вместо Щербаковой отправить на Олимпийские игры Туктамышеву.

Напомним, что Россию на Играх представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева значится в списке запасных.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть