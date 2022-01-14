Американский журналист считает, что Щербакова может пропустить Олимпиаду

Американский журналист Дэвид Лиз в своем Twitter рассказал, что плохое выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы может лишить ее поездки на Олимпийские игры.

«Если Щербакова плохо откатает произвольную программу, думаю, федерация не отправит ее на Олимпиаду. Однако, наверное, нам скажут, что у нее коронавирус, чтобы Этери Тутберидзе не выглядела плохо в глазах общественности», — написал Лиз.

После короткой программы на чемпионате Европы в Таллине Щербакова занимает четвертое место. Лидирует россиянка Камила Валиева. Она побила свой же мировой рекорд, получив от судей 90,45 балла. Второй стала бельгийка Луна Хендрикс, получившая за свой прокат от судей 76,25 балла — это ее личный рекорд. Еще одна россиянка Александра Трусова расположилась на третьей позиции (75,13 балла).

Произвольная программа стартует 15 января в 19.30 по московскому времени.

Ранее Илья Авербух ответил на вопрос, стоит ли вместо Щербаковой отправить на Олимпийские игры Туктамышеву.

Напомним, что Россию на Играх представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева значится в списке запасных.