Валиева рассказала о коронавирусных ограничениях на чемпионате Европы

Российская фигуристка Камила Валиева, выигравшая короткую программу в соревнованиях среди женщин, рассказала об ограничениях из-за коронавируса в Таллине.
«То, что здесь нужно делать тесты каждый день не пугает. Носим постоянно маски. Стараюсь не ходить в людные места, но если иногда бывает, то стараюсь максимально себя обезопасить», — сказала Валиева после проката.
Валиева обновила мировой рекорд, получив от судей 90,45 балла.
Второе место в короткой программе заняла с личным рекордом бельгийка Луна Хендрикс. Третьей стала Александра Трусова, которая заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка.
Третья представительница России Анна Щербакова допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер и заняла четвертую позицию.
Произвольную программу девушки представят 15 января.
Ранее Татьяна Тарасова одним словом описала выступление Валиевой в короткой программе на ЧЕ.