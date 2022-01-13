Валиева рассказала о коронавирусных ограничениях на чемпионате Европы

Российская фигуристка Камила Валиева, выигравшая короткую программу в соревнованиях среди женщин, рассказала об ограничениях из-за коронавируса в Таллине.

«То, что здесь нужно делать тесты каждый день не пугает. Носим постоянно маски. Стараюсь не ходить в людные места, но если иногда бывает, то стараюсь максимально себя обезопасить», — сказала Валиева после проката.

Валиева обновила мировой рекорд, получив от судей 90,45 балла.

Второе место в короткой программе заняла с личным рекордом бельгийка Луна Хендрикс. Третьей стала Александра Трусова, которая заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка.

Третья представительница России Анна Щербакова допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер и заняла четвертую позицию.

Произвольную программу девушки представят 15 января.

Ранее Татьяна Тарасова одним словом описала выступление Валиевой в короткой программе на ЧЕ.