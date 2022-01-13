Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Москве демонтировали памятник Минину и Пожарскому 21:14
Губерниев — о потере максимальной квоты на Олимпиаду в биатлоне: все... 21:12
В Совфеде не удивились продлению санкций ЕС против России 21:06
Два человека погибли в результате падения лифта в московском... 21:05
Цена на газ в Европе растет на 12,5% 20:56
Посол России в Лондоне отреагировал на отказ остановить расширение НАТО 20:50
Елизавета II лишила принца Эндрю военных званий и патронажа 20:41
Тренер сборной России по биатлону прокомментировал потерю максимальной квоты... 20:39
Вывоз россиян из Казахстана самолетами Минобороны прекращен 20:37
Первые российские миротворцы вернулись из Казахстана 20:25
Бесплатная ставка 1000 р.

Валиева рассказала о коронавирусных ограничениях на чемпионате Европы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Денис Гладков/«Газета.Ru»

Российская фигуристка Камила Валиева, выигравшая короткую программу в соревнованиях среди женщин, рассказала об ограничениях из-за коронавируса в Таллине.

«То, что здесь нужно делать тесты каждый день не пугает. Носим постоянно маски. Стараюсь не ходить в людные места, но если иногда бывает, то стараюсь максимально себя обезопасить», — сказала Валиева после проката.

Валиева обновила мировой рекорд, получив от судей 90,45 балла.

Второе место в короткой программе заняла с личным рекордом бельгийка Луна Хендрикс. Третьей стала Александра Трусова, которая заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка.

Третья представительница России Анна Щербакова допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер и заняла четвертую позицию.

Произвольную программу девушки представят 15 января.

Ранее Татьяна Тарасова одним словом описала выступление Валиевой в короткой программе на ЧЕ.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть