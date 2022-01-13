Тарасова одним словом описала выступление Валиевой в короткой программе на ЧЕ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате Европы. Российская фигуристка обновила мировой рекорд, получив от судей 90,45 балла.

«Прокат Валиевой в короткой программе — восторг!» — сказала Тарасова «Чемпионату».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Второе место в короткой программе заняла с личным рекордом бельгийка Луна Хендрикс. Третьей стала Александра Трусова, которая заявила в программу тройной аксель, но упала при исполнении прыжка.

Третья представительница России Анна Щербакова допустила ошибку при исполнении фирменного каскада тройной лутц – тройной риттбергер и заняла четвертую позицию.

Произвольную программу девушки представят 15 января.

Ранее сообщалось, что Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы, а Трусова стала третьей.