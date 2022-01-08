Российские биатлонисты завоевали серебро и бронзу на Кубке IBU

Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал серебряную медаль спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в словацком Брезно-Осрблье.

Первым стал биатлонист из Норвегии Александер Фьелд Андерсен. Третьим к финишу пришел еще один отечественный спортсмен — Ильназ Мухамедзянов.

Результаты других россиян: Василий Томшин стал шестым, Михаил Первушин — 15-м, Дмитрий Иванов — 22-м.

Четвертый этап в Брезно-Осрблье завершится 9 января.

Биатлон. Кубок IBU. Четвертый этап. Брезно-Осрблье

Спринт. Мужчины



1. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 23.16,3 (0)

2. Никита Поршнев (Россия) +21,0 (0)

3. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +26,9 (0).

Ранее российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Логинов прошел дистанцию 10 км за 27 минут и 0,8 секунды, пропустив один промах. На втором месте расположился французский спортсмен Эмильен Жаклен, уступивший Логинову в 6,5 секунды. Норвежец Стурла Холм Легрейд замкнул тройку.