«Профессор Кокорин»: россиянин показал как надо бить с лета в «Фиорентине»

Российский нападающий Александр Кокорин стал героем видео, которое опубликовала итальянская «Фиорентина».

На видео форвард выступил в качестве учителя ударов с лета и «ножницами». Кокорин рассказал о правильной технике таких ударов и забил несколько мячей.

Российский футболист перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы. Контракт 30-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Новый сезон итальянской Серии А стартует 21 августа. В первом туре «Фиорентина» на выезде встретится с «Ромой». Матч пройдет 22 августа.

Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» в контрольном матче одержала крупную победу над командой четвертого итальянского дивизиона «Левико Терме» со счетом 9:0.

Россиянин Александр Кокорин на 15-й минуте реализовал пенальти, который сам же заработал. Во втором тайме форвард был заменен.