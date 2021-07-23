90% атлетов, выступающих в профессиональных лигах США, не следуют кодексу WADA

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька поделился мнением о том, что большая часть спортсменов, выступающих в профессиональных лигах США, не следуют кодексу организации.

«Мы тесно работаем с американской стороной, но обеспокоены, что 90% спортсменов, выступающих в основных лигах США, не следуют кодексу WADA», — цитирует главу WADA ТАСС.

Также Банька добавил, что в этой стране должны подумать, как изменить ситуацию с допинговой системой.

В США пять основных профессиональных лиг — Национальная футбольная лига (НФЛ), Национальная бейсбольная лига (МЛБ), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Тур профессиональной Ассоциации игроков гольфа (ПГА). Все они не являются подписантами кодекса WADA.

Ранее Витольд Банька ответил на вопрос журналиста о том, что Россия на Олимпиаде в Токио не нейтральна, так как ее спортсмены носят форму с цветами флага и надписью «Олимпийский комитет России».