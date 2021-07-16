Фергюсон заявил, что заставил «жирного Хабибера» словесно сдаться

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в в легком весе, заявил, что считает себя единственным спортсменом, который смог победить россиянина Хабиба Нурмагомедова, пусть и не в октагоне.

«Были дни, когда жирный любитель тирамису Хабибер был просто щенком. Я единственный, кто заставил его словесно сдаться. 29-1!» — написал американец в Instagram.

Промоушен пять раз пытался организовать бой Нурмагомедова и Фергюсона, однако поединок каждый раз срывался.

Напомним, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в организации — 13-0. В 2018 году Нурмагомедов победил Макса Холлоуэйа в бою за чемпионский пояс UFC в легком весе. Позже Хабиб трижды защитил свой титул.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов победил в номинации «Лучший боец года», став лауреатом премии ESPY Awards от ESPN.