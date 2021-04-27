«Это добавит им стабильности»: Авербух оценил переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что выступающие в парном катании спортсмены Евгения Тарасова и Владимир Морозов в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Максима Транькова.

«По большому счету ничего не меняется, главным тренером остается Максим Траньков, который уже два года работает с парами. Ребята будут работать в России, они знают Этери Тутберидзе. Я уверен, что это добавит им стабильности в выступлениях и пойдет на пользу, потому что сотрудничество с Зуевой не дало ребятам большого прогресса», — сказал Авербух в интервью Sport24.

Спортсмены будут тренироваться в отделении «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70», где также катаются остальные подопечные именитой наставницы. На соревнованиях Тарасова, как и прежде, будет представлять свою родную Республику Татарстан, а Морозов — «Самбо-70». При этом Максим Траньков, уже работавший с парой фигуристов, останется их наставником и будет сотрудничать с Тутберидзе, а вот совместная работа с Мариной Зуевой была прекращена в связи с обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что фигуристы Тарасова и Морозов будут тренироваться у Тутберидзе.